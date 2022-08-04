Аби потрапити назад до РФ, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я.

Окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують можливості легких поранень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад, на територію рф, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, наша винищувальна авіація продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам у визначених операційних районах.

Як раніше повідомляв УНІАН, ворог отримав відсіч українських захисників на переважній більшості напрямків.

Крім того, на Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля й Миропілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.

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