Збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілу російських окупантів на сході України загинув військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, не сумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРФ стягнула війська в окупований Крим - розвідкаУ зв'язку з цим про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Ситуація на Донбасі

Бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. В результаті один український військовий отримав поранення.

За минулу добу, 26 серпня, противник бив з протитанкових ракетних комплексів біля населеного пункту Оріхове. Крім того, бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів 82-го калібру біля Авдіївки, а в районі Новолуганського вели вогонь зі стрілецької зброї.

За минулу добу, 26 серпня, противник бив з протитанкових ракетних комплексів біля населеного пункту Оріхове. Крім того, бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів 82-го калібру біля Авдіївки, а в районі Новолуганського вели вогонь зі стрілецької зброї.

Автор: Віталій Саєнко