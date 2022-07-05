Деякі мешканці дістали легкі поранення, тому від медичної допомоги відмовились.

Внаслідок ранкових обстрілів Миколаєва вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках вибито понад 200 вікон.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Знову через обстріли постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках вибито понад 200 вікон, у під'їздах пошкоджено вхідні двері, у деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання", - розповів він.

За словами мера, працівники департаменту ЖКГ та адміністрації району допомогли людям заактувати пошкодження, видали плівку та ОСБ-плити.

"Жителям верхніх поверхів допомогли забити вікна за допомогою вишки. Також на місці працюють правоохоронці. Деякі мешканці дістали легкі поранення, тому від медичної допомоги відмовились", - додав Сєнкевич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку окупанти вчергове обстріляли Миколаїв.

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