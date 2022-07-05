Під обстріли потрапили два райони Миколаєва, місто Баштанка, а також Широківська, Інгульська, Березнегуватська та Галицинівська громади.

Російські військові вчергове обстріляли Миколаївщину: зруйновані житлові будинки та інші будівлі.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Ворог продовжує обстрілювати ракетами обласний центр та населені пункти Баштанського і Миколаївського районів, перетворюючи об’єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки у руїни", - зазначила вона.

Зокрема, Замазєєва нагадала, що зранку під обстріли потрапили два райони Миколаєва.

"Є руйнування будівель, в тому числі й житлових будинків. На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється, але, сподіваємося, що їх не буде", - уточнила голова облради.

Вона також підкреслила, що невелике місто Баштанка тільки протягом ранку було атаковано шістьма ворожими ракетами, три з яких збиті.

"Знову приліт в район адмінбудівлі. Обстріляно також Широківську, Інгульську, Березнегуватську та Галицинівську громади – є руйнування приватних житлових будинків. Інформації про постраждалих, на щастя, не надходило", - додала Замазєєва.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву.

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