Українська авіація завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Минулої доби Силами оборони України було уражено пункт управління та склад боєприпасів російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

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"За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу "Shahed-136", один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів.

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За даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ ліквідували 510 російських окупантів. Станом на 6 грудня загальні втрати армії Росії склали приблизно 92,2 тисячі осіб.

Напередодні Сили оборони України за добу уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та склад боєприпасів противника. У Запорізькій області знищили до 20 одиниць військової техніки росіян, близько 70 окупантів отримали поранення.

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