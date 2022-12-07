Минулої доби Силами оборони України було уражено пункт управління та склад боєприпасів російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.
Зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
"За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу "Shahed-136", один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Крім того, підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів.
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За даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ ліквідували 510 російських окупантів. Станом на 6 грудня загальні втрати армії Росії склали приблизно 92,2 тисячі осіб.
Напередодні Сили оборони України за добу уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та склад боєприпасів противника. У Запорізькій області знищили до 20 одиниць військової техніки росіян, близько 70 окупантів отримали поранення.