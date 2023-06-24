Але всі екіпажі живі, повідомляють медіа.

Найманці ПВК "Вагнер" збили три вертольоти Міноборони РФ.

"Вагнерівці" збили два вертольоти радіоелектронної боротьби і один Мі-35, пише проросійський телеграм-канал Fighterbomber, що спеціалізується на новинах про військову авіацію. За його даними, всі екіпажі живі.

Вертольоти РЕБ атакувати найманців не могли, чи стріляв по них Мі-35, невідомо, додає Fighterbomber.

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Вранці в суботу власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бійці за наказом Міноборони Росії були атаковані з повітря. З його слів можна зрозуміти, що "вагнерівці" збили три вертольоти. Пригожин говорив про це в розмові з заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим і заступником начальника Генштабу Володимиром Алексєєвим в штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону, захопленому ПВК "Вагнера".

Інформацію про три збитих гвинтокрила підтверджують пов'язані з ПВК "Вагнера" телеграм-канали "ПВК Вагнер. Зведення" та AP Wagner. За їхніми даними, льотчикам сказали, що вони повинні атакувати колони ЗСУ.

Пригожин почав бунт в Росії

23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що регулярна російська армія обстріляла ракетами бійців його ПВК завдяки наказу міністра оборони Сергія Шойгу і Головнокомандувача ЗС РФ Валерія Герасимова.

Пригожин оголосив, що він буде мстити Шойгу і повів свою армію на Ростов.

Британська розвідка повідомила, що "вагнерівці" пішли штурмувати Москву і доля бунту залежить від реакції Росгвардії.

Президент РФ Путін виступив зі зверненням до громадян і силовиків, закликавши придушити бунтарів.