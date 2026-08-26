Зеленський нагородив Маска орденом Свободи

Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Президент Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера та власник SpaceX Ілона Маска орденом "Свободи".

"Нагородити орденом Свободи Ілона Маска - підприємця, інженера, керівника компаній SpaceX та Tesla, Сполучені Штати Америки", - йдеться в указі №835/2026, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

В указі зазначається, що Маска нагороджено орденом "за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки".

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Указ датований 26 серпня 2026 року.

Ілон Маск та Україна - головні новини

Як повідомляв УНІАН, в квітні 2024 року американський мільярдер Ілон Маск сказав, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу призведе до ядерної війни.

Так він прокоментував опубліковане в соціальній мережі Х відео, на якому державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен каже, що Україна стане членом Альянсу.

Він зазначив, що саме так буквально починається фільм про ядерний апокаліпсис.

Наприкінці січня 2026 року, на тлі все більш активного використання терміналів Starlink у російських ударних дронах, компанія SpaceX почала реалізовувати комплекс заходів щодо відрізання росіян від цього супутникового зв'язку.

Пізніше тоді ще міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в Україні буде створено "білий список" терміналів Starlink. Тільки термінали з цього списку зможуть працювати на території нашої країни.

Днями пройшла інформація, що Україна домагається дозволу на використання дронів, оснащених Starlink, проти російських балістичних ракетних установок на відстані до 200 км углиб Росії.

Видання Financial Times, посилаючись на свої джерела, писало, що для цього знадобиться схвалення Ілона Маска.

Безпілотники, оснащені Starlink, використовують супутникову мережу SpaceX для підтримання більш надійного зв’язку з операторами на великих відстанях, ніж звичайні радіоканали, і при цьому є менш вразливими до звичайних перешкод.

Такі безпілотники вже довели свою ефективність на полі бою в Україні. Якщо їх можна буде розгорнути за межами українського кордону, вони можуть виявитися дуже корисними в полюванні на російські ракетні установки, вважають аналітики.

Зеленський розповів журналістам, що в першій половині цього року Міноборони запропонувало Зеленському знайти можливість домовитися з президентом США Дональдом Трампом про можливості використовувати системи супутникового звʼязку Starlink для ударів вглиб РФ. Тоді ж Міноборони заявило, що домовленість щодо цього питання з очільником SpaceX Ілоном Маском вже є. Однак, коли Зеленський провів переговори з Трампом, то виявилося, що Маск не давав відповідний дозвіл для України.

Президент зазначив, що зараз Україна продовжує діалог з Трампом що цього питання, однак наразі складно прогнозувати, чи отримає Київ відповідний дозвіл від Вашингтона.

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