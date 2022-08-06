На південь України ворог перекидає нові підрозділи.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що росіяни намагатимуться створити загрозу для Миколаєва і Кривого Рогу.

Слова фахівця наводить Еспресо.

"Ворожа концентрація на Півдні означає, що противник остаточно усвідомив виключну стратегічну важливість цього напрямку для подальшої долі війни в Україні. Він розуміє, що без утримання плацдарму на правому березі річки Дніпро фактично всі його зусилля будуть зводитися нанівець. Саме тому ворог, не зважаючи на всі ризики та загрози, які пов'язані з досить обмеженою можливістю забезпечення цього угрупування, перекидає свої підрозділи на цей напрямок і створює загрозу як для Миколаєва, так і для Кривого Рога", - сказав Грабський.

Він додав, що рашисти концентрують на Миколаївському напрямку зусилля, щоб піти ва-банк і спробувати відіграти ситуацію на свою користь.

Раніше була інформація, що Росія готує 25 000 військових для оточення Миколаєва.

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