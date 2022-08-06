За останні тижні в регіон були перекинуті дев'ять російських підрозділів з Донбасу та Криму чисельністю по 500-800 осіб.

Російське командування стягнуло 25 тисяч своїх військових на південь України, з яких 10 тисяч знаходяться на західному березі Дніпра. Їх мета – оточення Миколаєва.

Про це повідомляє The Times. За останні тижні в регіон були перекинуті дев'ять російських підрозділів з Донбасу і Криму чисельністю по 500-800 осіб.

Видання наголошує, що це відповідь Росії на заяви про контрнаступ та успішне просування української армії, що пересунули лінію фронту за останній місяць приблизно на 2 кілометри від Миколаєва.

Водночас зазначається, що взяття Миколаєва необхідне для подальшого просування на Одесу. Наступ також може бути необхідний РФ, щоб мости через Дніпро на Херсонщині опинилися за межами досяжності отриманих Україною систем HIMARS.

РФ масово перекидає війська на південь

Про це раніше повідомляла й британська розвідка. Зокрема, є інформація про перекидання сил з окупованих Мелітополя, Бердянська, Маріуполя і материкової частини Росії через Кримський міст до Криму.

За оцінками Міноборони Великобританії, найближчим часом почнеться нова фаза війни, основний фронт якої протяжністю близько 350 км буде на півдні.

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