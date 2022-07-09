Загалом на Донеччині за день загарбники вбили трьох мешканців, ще 8 поранено.

Сьогодні в Авдіївці було понад 10 обстрілів, всі - по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та по містах у відносному тилу", - зазначив він.

За словами Кириленка, в Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше одна людина, у Красногорівці зайнялась пожежа в полях. У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житлових масивах. Зараз відомо про одного загиблого і трьох поранених. Також пошкоджено молокозавод і меблеву фабрику. У Світлодарській громаді четверо людей зазнали поранень у Зайцевому.

Один загиблий і один поранений - у Переїзному Званівської громади, зазначив голова ОВА. Він також повідомив про те, що в Очеретинській громаді зі "Смерчів" окупанти обстріляли дачний кооператив у Новоселівці Першій, обійшлося без постраждалих.

Крім того, під вогнем опинилась сьогодні звільнена від росіян Павлівка у Вугледарській громаді. Ворожим ракетним ударом зруйновано один будинок, на щастя, ніхто не постраждав.

За даними Кириленка, в Авдіївці було понад 10 обстрілів, всі - по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань наразі уточнюють.

Нагадаємо, окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Ворог бив по будинках приватного сектору. Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

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