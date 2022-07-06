Окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Ворог бив по будинках приватного сектору.
Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
"Ракети влучили у два будинки приватного сектору. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами — триває рятувальна операція", - зазначив він.
Крім того, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.
"Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним", - наголосив Кириленко, закликавши людей евакуюватись.
Як повідомляв УНІАН, за 5 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 в Авдіївці, 1 у Слов'янську, 1 у Красногорівці і 1 у Кураховому. Крім того, 21 людина отримала поранення.
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