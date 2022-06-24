Місто повністю під контролем ЗСУ, але в результаті постійних обстрілів немає жодного будинку, який не був би пошкодженим або зруйнованим.

В Авдіївці все ще залишається біля 2,5 тисяч цивільних мешканців, які постійно перебувають в укриттях.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону 23 червня.

"Люди постійно перебувають в укриттях, тому що в результаті постійних обстрілів, немає жодного будинку, який не був би або зруйнованим, або пошкодженим. Це як приватний сектор, так і багатоквартирні будинки", - сказав Кириленко.

За його словами, в основному мешканці Авдіївки, які все ще залишаються у місті, розраховують, що скоро настане мир і вони зможуть повернутися до власних домівок.

"Але ці розрахунки, в даному випадку, є вкрай небезпечними для їх здоров’я та життя. Нам набагато простіше було б виконувати свою роботу тут на місці, якщо б всіх мешканців евакуювати, щоб сконцентрувати всі зусилля виключно на ворогу", - акцентував Кириленко.

Він додав, що люди які залишаються в Авдіївці, забезпечуються гуманітарною допомогою .

"Це в основному гуманітарні набори. Води та світла немає. Електроенергію ми відновлювали в перші тижні після повномасштабного вторгнення, але коли ЛЕПи перебиті декілька кілометрів від електромереж і просто повалені високовольтні лінії, то в даному випадку все відновити можливо тільки після нашої перемоги", - сказав Кириленко.

Голова Донецької ОВА зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення, ворог по Донецькому напрямку – це Мар'ївка, Красногорівка, Авдіївка, не просунувся.

"Успіх невеликий, який ворог мав в напрямку Авдіївки та Покровці, був повернутий у зворотній бік і ворог відступив, але це було раніше, декілька тижнів тому", - поінформував Кириленко.

Він додав, що Авдіївка, Мар'ївка, Красногорівка, піддавалися періодичним обстрілам і до 24 лютого, тому що це була саме передова, всім відома Авдіївська "промка".

"Від неї йшли постійні бої, там було вкрай небезпечно, навіть до повномасштабного вторгнення. Наразі "промка" і Авдіївка залишаються повністю під контролем українських збройних сил", - акцентував Кириленко.

Голова Донецької ОВА зазначив, що військова адміністрація наполегливо працює над тим, щоб навіть ту невелику кількість мешканців, які все ще залишаються в Авдіївці, евакуювати.

"Щоб звести до "нуля" кількість цивільного населення і залишити лише тих, хто забезпечує охорону міста. Місто під постійними обстрілами, тому що поруч окупована територія Донецька і ворог може гатити по Авдіївці з щодня. В тому числі, авіацією і всіма видами озброєння, які ворог використовує, при цьому не просунувшись", - сказав Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня вночі російські окупанти обстріляли в Авдіївці школу снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом. Це вже третя школа, повністю знищена росіянами в Авдіївці.

23 червня за добу російські окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2-х у Авдіївці, 3-х у Пришибі, 1-го в Часовому Ярі. Ще 5 людей дістали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: