Російські окупанти продовжують обстрілювати міста України. 27 червня рашисти вдарили по шахті у Торецьку, на Донеччині. Під землею залишилися люди.
Про це з посиланням на гірничорятувальну службу повідомляє "24 канал".
На момент ворожого обстрілу під землею перебували люди. Повідомляється, що через удар окупантів на шахті почалася пожежа. Вогонь охопив надшахтну будівлю клітьового ствола №1.
Під землею залишилися троє гірників. Чи вдалося їх врятувати - нині не повідомляється. Шахту знеструмлено, там не працює вентилятор головного провітрювання.
"ДП "Торецьквугілля" шахта Торецька – пожежа на поверхні, в шахті – 3 людей", - підтвердили обстріл окупантів у гірничорятувальній службі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донеччині обстріляли пожежну частину, є постраждалі.
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