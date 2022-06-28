Росіяни знеструмили шахту.

Російські окупанти продовжують обстрілювати міста України. 27 червня рашисти вдарили по шахті у Торецьку, на Донеччині. Під землею залишилися люди.

Про це з посиланням на гірничорятувальну службу повідомляє "24 канал".

На момент ворожого обстрілу під землею перебували люди. Повідомляється, що через удар окупантів на шахті почалася пожежа. Вогонь охопив надшахтну будівлю клітьового ствола №1.

Під землею залишилися троє гірників. Чи вдалося їх врятувати - нині не повідомляється. Шахту знеструмлено, там не працює вентилятор головного провітрювання.

"ДП "Торецьквугілля" шахта Торецька – пожежа на поверхні, в шахті – 3 людей", - підтвердили обстріл окупантів у гірничорятувальній службі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донеччині обстріляли пожежну частину, є постраждалі.

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