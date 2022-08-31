Внаслідок ворожих обстрілів у місті пошкоджено 12 багатоповерхівок, магазини, аптеки, коледж, ДЮСШ та спортивний комплекс.

Вночі окупанти вдарили з "Градів" по Нікополю, поранено жінку.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч знову під російським вогнем… Під прицілом ворога був Нікопольський район. Російські окупаційні війська обстріляли його з "Градів" та важкої артилерії чотири рази за ніч. Двічі ударили по самому Нікополю. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс. У Мирівській громаді минулося без постраждалих", - повідомив він.

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Резніченко також наголосив, що в інших районах на цю хвилину спокійно.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни продовжують наступати на Донбасі. Як повідомив Генштаб уранці, противник намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов.

Провалом для ворога закінчився і штурм у напрямках Красногорівки та Мар’їнки.

Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках – в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

Крім того, ЗС РФ перегруповуються коштом погано навчених добровольців з третього армійського корпусу на Запорізькому напрямку з метою відновлення наступу.

Це, підказують аналітики з Інституту вивчення війни, свідчить про те, що контрнаступ ЗСУ, офіційно оголошений кілька днів тому, змушує ворога змінювати пріоритети.

Також експерти вважають, що Росія перейде до оборони Мелітополя – важливого логістичного вузла між Ростовською областю та півднем.

Війська України продовжують здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи росіян у Херсоні, перешкоджаючи противнику поповнювати живу силу, боєприпаси й техніку.

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