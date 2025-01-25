Росіяни продовжують наступ на Донбасі.

Російські окупанти просунулися біля кількох населених пунктів.

За даними моніторингового проєкту DeepState, ворог просунувся біля Надіївки, в Торецьку Донецької області, біля Дачного та Сухих Ялів.

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Росіяни намагаються прорватися до селища Борова на Харківщині, аби створити плацдарм для наступу на Харків, повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, цей напрямок зараз є пріоритетним для росіян на Харківщині.

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"Ворог використовує велику кількість сил та засобів... за рахунок того, що 20-ту армію РФ підсилили декількома безпілотними полками. Вони забезпечують просування російської піхоти на цьому напрямку", – написав Жорін у Телеграмі.

Крім того, місто Торецьк вже майже повністю окуповане російськими загарбниками і вихід українських військових звідти вже вираховуються в днях, сказав військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Торецьк ми втрачаємо. На жаль, з поганих новин... Думаю, що вже в днях йде рахунок на вихід наших військових, останніх підрозділів з міста Торецьк. Місто Торецьк майже вже втрачено", - переконаний Ступак.

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