Ворог скинув бомби на житлові будинки в мирній Пісківці / фото НПУ
Увечері 8 березня російські окупанти скинули бомби на житлові будинки мирного населеного пункту Пісківка (Бучанський район Київської області)
Як повідомляти Нацполіція, в російська авіація завдала удару по селищу близько 21.30 8 березня.
"Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного населеного пункту", - повідомили правоохоронці.
В результаті авіаудару загинула 20-річна дівчина, дві людини поранені, знищені 9 житлових будинків.
Ворог скинув бомби на Пісківку / фото НПУ
Ворог скинув бомби на Пісківку / фото НПУ
Як повідомляв УНІАН, 9 березня мав функціонувати "зелений коридор" – Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ. Евакуація з Бучі та Гостомеля була зірвана.