В результаті авіаудару по селищу знищено дев'ять будинків.

Увечері 8 березня російські окупанти скинули бомби на житлові будинки мирного населеного пункту Пісківка (Бучанський район Київської області)

Як повідомляти Нацполіція, в російська авіація завдала удару по селищу близько 21.30 8 березня.

"Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного населеного пункту", - повідомили правоохоронці.

В результаті авіаудару загинула 20-річна дівчина, дві людини поранені, знищені 9 житлових будинків.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня мав функціонувати "зелений коридор" – Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ. Евакуація з Бучі та Гостомеля була зірвана.

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