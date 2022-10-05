Унаслідок ворожого ракетного удару загинув заступник очільника місцевої громади.

У середу, 5 жовтня, у місті Гуляйполе внаслідок ракетного обстрілу загинуло двоє людей.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив в Telegram.

"Сьогодні ворог вбив двох наших земляків. Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицкий, заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Анатолійович Косаренко", - написав він.

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Старух зазначає, що ці люди "нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях" і захищали та підтримували "нескорене місто-герой Гуляйполе".

Новий ворожий ракетний обстріл Запорізької області - подробиці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку російські окупанти в черговий раз завдали ракетного удару по Запоріжжю та населених пунктах області. В Запоріжжі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Пізніше стало відомо, що загарбники сьогодні атакували Запоріжжя ракетами касетного типу "Іскандер-К".

Одна з ракет касетного типу була знешкоджена над містом. Уламки впали в різних місцях Запоріжжя.

Варто зазначити, що армія України дає гідну відсіч ворогам у Запорізькій області - 5 жовтня стало відомо, що наші захисники ліквідували позиції супротивника в районі Гуляйполя та міста Оріхів.

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