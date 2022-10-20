Українська влада вимагає від міжнародних організацій активних дій щодо захисту прав людини.

Через введення президентом Росії Володимиром Путіним "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України росіяни можуть відмовляти представникам міжнародних організацій у візитах на захоплені землі.

Про це під час прес-брифінгу у Медіацентрі Україна заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Побачите, що тепер це буде підставою для того, що вони будуть відмовляти всім міжнародним місіям і організаціям, говорити, що вони дуже хочуть, щоб ці організації приїхали, але "у нас, на жаль, воєнний стан, давайте ми дочекаємося, поки він закінчиться, після цього приїжджайте", – наголосив Лубінець.

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Водночас український омбудсмен зазначив, що українська влада вимагає від міжнародних організацій, зокрема, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, активних дій щодо захисту прав людини.

"Воєнний стан" на окупованих територіях

У середу, 19 жовтня 2022 року, президент Росії Володимир Путін заявив про запровадження "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що запровадження Росією "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України дозволяє окупантам вдатися до примусової мобілізації. Російські загарбники збільшили кількість блокпостів і посилили фільтраційні заходи.

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