Пропагандистам "рекомендують" говорити людям, що нічого істотно не змінилося.

Після запровадження Володимиром Путіним "воєнного стану" на окупованих територіях України 19 жовтня російські пропагандисти отримали з Кремля нові методички про те, що говорити людям про новий путінський указ.

Про це пише російське видання "Meduza".

"Нові "рекомендації" починаються з ключової вказівки для пропаганди: "Важливо заспокоїти аудиторію – нічого істотного не змінилося!" На підтвердження цієї тези пропагандисти повинні розповісти, що воєнний стан оголошено "тільки в чотирьох територіях" (тобто в анексованих українських регіонах), де він або вже був запроваджений до "приєднання до Росії", або "діяв за фактичним станом речей", – зазначають у виданні.

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При цьому, обмеження, які запроваджуються в прикордонних та інших регіонах Росії пропагандистам "рекомендується" пояснювати турботою про "захист критично важливої інфраструктури". Адміністрація Путіна радить їм провести паралель між введенням воєнного стану і російським досвідом боротьби з коронавірусом.

"Використовується досвід боротьби з коронавірусом, коли все змінювалося швидко", – наголосили укладачі документа на ключовій тезі", – пише "Meduza".

Водночас пропагандистам "рекомендують" акцентувати увагу аудиторії на тому, що тепер російські чиновники займуться "мобілізацією промисловості, орієнтуванням економіки на роботу під завдання армії і заходами підтримки мобілізованих і їхніх сімей". Окремо в методичці Кремля йдеться про те, що це буде супроводжуватися "скороченням бюрократії".

"Воєнний стан" на окупованих територіях України

19 жовтня російський президент Володимир Путін незаконно "запровадив" воєнний стан на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошення Росією "воєнного стану" на українських окупованих територіях – це істерика "товаришів чекістів". За його словами, окупанти підписують укази, що закріплюють війну.

Водночас начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підкреслила, що Російській Федерації у війні з Україною не допоможе те, що її президент Володимир Путін вирішив запровадити так званий "воєнний стан" на захопленій території нашої країни. Вона зазначила, що просування українських військ триває.

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