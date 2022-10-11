Росія прагне змінити баланс сил на передовій.

Призначення Міністерством оборони РФ генерала Сергія Суровікіна на посаду головного командувача Об’єднаного угруповання сил, яке проводить так звану "спецоперацію" в Україні, демонструє зусилля російських силовиків покращити своє становище на фронті.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Раніше Суровікін командував Повітряно-космічними силами Росії. Нещодавно його призначили керувати Південним угрупованням військ в операціях в Україні.

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"Протягом більшої частини своєї "операції" Росії, ймовірно, не вистачало єдиного уповноваженого польового командира", – йдеться у звіті.

Суровікіну, ймовірно, доведеться змагатися з Міноборони РФ, яке не має достатніх ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених Міністерством оборони Росії в Україні.

Водночас військовий редактор Ден Саббах у своїй колонці для видання The Guardian пише, що хоча РФ прагне вселити страх в Українців, в майбутньому вона не зможе завдавати масованих ракетних ударів по Україні через дефіцит високоточної зброї та реакцію з боку Заходу. Він наголосив, що рішення президента Росії Володимира Путіна про масований обстріл українських міст було політичним, а не тактичним.

На думку військового редактора, Кремль цілеспрямовано наказав завдати удару по Україні десятками крилатих ракет, щоб спровокувати великі втрати серед цивільного населення.

"Їхня мета – вселити страх у керівництво України та її цивільне населення, сподіваючись, що Київ зрештою буде змушений піти на переговори, поки Росія все ще окупує частину української території. Цілком очевидно, що Росія не зможе підтримувати таку інтенсифікацію ракетних ударів протягом тривалого часу, враховуючи, скільки боєприпасів вона використала у війні досі, і яке міжнародне політичне засудження викличуть такі удари", – пояснив Сабах.

Редактор наголосив, що удари по українських містах ніяк не вплинуть на баланс сил на передовій та бажання простих українців чинити опір агресії РФ. Крім того, він відзначив певну закономірність у масованих обстрілах України: коли російська армія зазнає невдач на фронті, Володимир Путін приймає все жорстокіші рішення.

"Москва знає, що їй потрібна ескалація конфлікту. Вона намагалася вербувати полонених і примусово закликати їх до армії, але це не дало швидких результатів. Тепер вона вдалася до хвилі масових бомбардувань міст і цілком може зробити це знову", – резюмував Саббах.

Масовані обстріли України

Вранці 10 жовтня Росія влаштувала потужну ракетну атаку по містах України. Внаслідок обстрлів загинули 19 людей, ще 105 осіб дістали поранень.

Росія поцілила і по об'єктах критичної інфраструктури. Станом на ранок 11 жовтня знеструмленими залишаються біля 300 населених пунктів у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

11 жовтня ворог продовжив масовану атаку по території України високоточними ракетами. Близько 7 ранку з району Каспійського моря почала працювати стратегічна авіація окупантів – ракетоносці Ту-95 та Ту-160. До бойової роботи по крилатих ракетах задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України.

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