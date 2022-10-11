До бойової роботи по крилатих ракетах задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України.

Вранці 11 жовтня Росія продовжила запуски високоточних ракет по території України.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

"Близько 7 ранку 11 жовтня з району Каспійського моря працює стратегічна авіація окупантів – ракетоносці Ту-95 та Ту-160. По території України було випущено ракети типу Х-101/Х-555. Близько 9.00 чотири ракети знищено силами та засобами повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.

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До бойової роботи по крилатих ракетах задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України. Зафіксовано повторні пуски. Бойова робота по ракетах триває.

Українців закликають залишатися в укритті, адже ракетна загроза зберігається.

Масований ракетний удар РФ

Вранці 11 жовтня у Хмельницькій та Одеській областях лунають вибухи, працює українська система протиповітряної оборони.

Під удар потрапила Київська область. Силами ППО вдалося знищити дві ракети.

Вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Наразі відомо вже про 19 загиблих і 105 поранених.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

В українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

У відповідь на ескалацію конфлікту американський президент Джо Байден наголосив, що ракетний терор Путіна не похитне підтримку США України. У вечірній розмові з Зеленським головною темою була передача сучасних систем ППО.

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