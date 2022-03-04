Захисники міста Києва продовжують відбивати наступ ворога, наносити ураження його наступальним угрупуванням та утримувати визначені рубежі.

Впродовж поточної доби основні зусилля окупантів з Російської Федерації зосереджувались на оточенні Києва.

Про це йдеться в Оперативній інформації станом на 18:00 щодо російського вторгнення, оприлюдненій Генеральним штабом ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ними населених пунктах. Також окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

На Волинському напрямку стан наших військ без суттєвих змін.

При цьому, на Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Так, підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.

Також в районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника. Так, об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

Крім того, на Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

Разом з тим, Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій. На цей час російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів .

Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

"Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, що Росії тут не раді. Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

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