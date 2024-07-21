Зазначається, що реформувати армію під час війни складно, але це може дати перевагу.

Цього року Україна нарешті отримає винищувачі F-16. Літаки можуть дозволити ЗСУ завдати реальної поразки Росії та повернути втрачені території.

Видання Business Insider пише, що українським ВПС необхідно кардинально змінити методи ведення бойових дій у розпал війни.

Девід Дептула і Крістофер Бові в доповіді для аналітичного центру Mitchell Institute зазначили, що вище керівництво українських збройних сил повинно позбутися радянсько-російської доктрини і тактики, техніки і процедур.

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Проблема для України полягає в тому, що багато хто зі старших офіцерів починали свою кар'єру в радянській армії, проходили навчання в радянських військових академіях і створювали збройні сили країни за образом і подобою радянських. Ситуація змінюється в міру зростання молодих офіцерів, але прийняти радикально іншу військову культуру і менталітет вкрай складно.

Зіткнувшись із переважаючими силами і засобами РФ, українські військові повинні домогтися максимальної ефективності від своїх військ. Це означає гнучкий, скоординований стиль ведення війни. Ці реформи не будуть легкими.

Дептула вважає, що бажання реформувати збройні сили України є, принаймні, на нижніх рівнях.

"Буде потрібно поєднання тиску з боку керівництва, тиску з боку офіцерів нового покоління і колективного бажання провести реформи, щоб прийняти і впровадити західний спосіб ведення війни порівняно з радянською моделлю", - сказав він. "На рівні взводів і ескадронів уже є бажання і прагнення прийняти нові методи. Саме керівництво на рівні генерального військового штабу - і на рівні окремих служб - потребує реформ".

Контрнаступ 2023 року - заява Подоляка

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ Сил оборони у 2023 році залишив певний негативний осад. У нього були деякі тактичні помилки, про що говорять і військові, і політичне командування.

Він наголосив, що якщо ми хочемо реалізувати свої стратегічні цілі, а це - програш Росії, то ми не можемо постійно перебувати тільки в обороні.

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