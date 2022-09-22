Всі вони повернуться додому.

Президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення з російського полону іноземних громадян, які захищали Україну, у рамках сьогоднішнього обміну.

Про це йдеться у його вечірньому зверненні.

"Нам вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні. Свого часу ми обговорювали це з Борисом Джонсоном - він звертався по сприяння. Із американськими друзями. Тепер додому повернуться: п’ять громадян Великої Британії, два громадяни США, один громадянин Марокко і громадянин Швеції, один громадянин Хорватії", - розповів Зеленський.

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Президент нагадав, що ворог призначив їм вирок – довгий термін ув’язнення чи смертну кару.

"Ми врятували їм життя. Усі вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії. Щиро вдячний за допомогу всім, хто долучився!", - зазначив президент.

Як писав УНІАН, у середу, 21 вересня, з російського полону повернули 215 осіб. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, що служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, було звільнено пʼятеро командирів ("Азова" – Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Олег Хоменко, 36-ої бригади – Сергій "Волина" Волинський, та 12-ої бригади НГУ Денис Шлега).

Як зазначив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, серед обміняних є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

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