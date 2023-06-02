Командири окупантів не знають, чи слід посилити оборону у прикордонних областях РФ, чи зміцнювати позиції на захопленій українській території, зазначили у розвідці.

Командування військами Російської Федерації постало перед гострою дилемою - посилювати прикордонні області через діяльність партизан чи позиції на окупованій частині України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки. У розвідці повідомили, що 1 червня партизанські групи атакували вдруге за десять днів Бєлгородську область РФ.

За її даними, ймовірно, російські збройні сили та внутрішні війська добилися швидшого успіху у стримуванні нового рейду партизан у цей регіон, аніж минулого разу. Проте, як свідчить прес-реліз Міністерства оборони РФ, для цього довелося розгорнути увесь комплекс вогневої потужності на російській території, у тому числі ударні гелікоптери і важку термобаричну систему залпового вогню ТОС-1А.

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"Російські командири тепер стикаються з гострою дилемою: чи слід посилити оборону у прикордонних областях Росії, чи зміцнювати їхні позиції на окупованій Україні", - йдеться у повідомленні.

Війна з РФ - важливі новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів бійці з "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" активізували рейди в прикордонні Брянську і Бєлгородську області Росії. В ОПУ прогнозували, що в міру просування українського контрнаступу такі рейди будуть відбуватися частіше.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважували, що РДК і ЛСР не робили серйозних спроб встановити контроль над територією РФ під час цих рейдів.

1 червня стало відомо, що бійці знову зайшли в Бєлгородську область РФ, почалися бої в районі Шебекіно, в тому числі з використанням танків. РДК назвав подію "другим етапом" своєї операції і опублікував кадри, на яких нібито відображено участь особового складу в бою на околиці Шебекіно.

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