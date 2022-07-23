Схоже на те, що росіяни поставили собі за мету утилізувати якомога більше своєї техніки.

Воїни 68-ї окремої єгерської бригади, яка належить до Корпусу резерву ЗСУ, знайшли та перетворили на металобрухт замасковану в лісі бронемашину російських загарбників.

Процес полювання на російську техніку у 68-й ОЄБр зафіксували на відео.

Сезон полювання на орків триває... Як би ці шкідники не намагались маскуватись, влучні єгері знайдуть їх і знешкодять – мовиться у підписі до відео.

Зокрема, на кадрах добре видно, як росіяни намагаються сховати свою військову техніку у лісосмузі, однак українська аеророзвідка, а потім і артилерія влучним вогнем відпрацьовує по позиціях ворога.

Раніше сьогодні гірські штурмовики ЗСУ поділилася яскравими кадрами, як вони зупиняють наступ загарбників та знищують ворожу техніку.

А тим часом втрати Росії в Україні станом на суботу, 23 липня, серйозно просунулися до нової "червоної лінії" – вже знищено приблизно 39 240 ворогів. Лише за останню добу було ліквідовано майже 250 орків.

Також ЗСУ "відмінусували" чотири ворожих танки, дев'ять бойових броньованих машин, одна артилерійська система, дві реактивних системи залпового вогню, один безпілотник оперативно-тактичного рівня та 17 одиниць автомобільної техніки.

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