У мережу потрапив запис розмови.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував у своєму Telegram-каналі запис розмови одного з російських окупантів, яку перехопили українські спецслужби.

Так, "визволитель" говорив телефоном, що всі в шоці від того, що відбувається. Тільки зараз російські військові починають розуміти, що їх обдурили, і приїхали вони в Україну не на навчання.

"Я такого ніде не відчував. Мені здається, це буде тривати місяцями, аби не роками. Мені здається, що навіть якщо ми тут і протримаємося, то вони (влада РФ, - УНІАН) потім не дадуть нам нормально звільнитися", - сказав телефоном окупант.

На іншому кінці дроту була жінка, яка запитала у нього, як може допомогти йому виїхати з України. Можливо, вона може привезти йому цивільний одяг. На що окупант відповів: "Не буду говорити якими шляхами звідси вивозять".

Також він додав, що поміняти з кимось його також не можуть, бо на території України зараз знаходяться 85-90 відсотків російських солдатів.

"Вся країна в ах*ї. Нас всіх обдурили. Ми не знаємо мети, для чого ми тут знаходимося. Я навіть уявити не можу собі такого, щоб прийти в країну і - захотіли - поміняти одного на іншого. Не знаєш, що має бути в голові. Думали, що нас тут з квітами зустрічатимуть - ніфіга. Ми не знаходимося на території своєї Батьківщини. Тепер вся країна перетворилася як на Донбас і Луганськ. У 95-му в Чечні і то було краще", - додав окупант.

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