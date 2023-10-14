Супротивники відбуксовують уражене судно "Профессор Николай Муру", повідомили у ВМС ЗСУ.

Вчора, 13 жовтня, Чорноморський флот РФ пережив "чорний день" - уражено кілька суден, зокрема, буксир "Профессор Николай Муру".

Про це речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону. "Якщо простою людською мовою - трошки засумував "Павел Державин" (ворожий корабель - Ред.) і, як з'ясовується, з ним ще й "Коля Муру" засумував (йдеться про буксирне судно "Профессор Николай Муру" - УНІАН) вчора. Вчора була, можна сказати, така п'ятниця 13-го Чорноморського флоту РФ", - зазначив він, натякаючи, на нібито нещасливе поєднання цифри 13 і дня тижня.

Плетенчук розповів, що двічі було уражено патрульний корабель "Павел Державин". "Лише з другого разу він зрозумів, що йому, мабуть, пора вже "вшиватися" з нашого Севастополя", - зазначив він.

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Плетенчук підтвердив й ураження буксира. "Його зараз відбуксовують. В нього також є відповідні пошкодження", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, зранку 12 жовтня стало відомо, що на рейді Севастополя було пошкоджено ракетний корабель "Буян-М" - носій крилатих ракет "Калібр". Крім того, днями неподалік Севастополя також й великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державин" отримав пошкодження.

В СБУ зазначили, що це їх робота спільно з Військово-морськими силами України. Розповіли, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

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