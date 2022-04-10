Підрахунок втрат України через Росію ще ведеться, зазначили в уряді.

Збиток від вторгнення російських окупантів складе не менше 1 трлн доларів.

Втрати колосальні, їх підрахунок ще ведеться, розповів під час Всеукраїнського телемарафону заступник міністра економіки Олександр Грибан.

"Це точно мільярди доларів, можливо, навіть до трильйона доларів. Це - втрати інфраструктури, медичної інфраструктури, освітньої. Є декілька рівнів - державний, муніципальний, приватний. Всі ці втрати колосальні. Підрахунок остаточний ще ведеться, але це не менше трильйона доларів. І у нас, справді, буде дуже багато роботи по відновленню", - сказав він.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Києву, Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Житомиру, Дніпру та Сумам.

У середині березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що за попередніми підрахунками на відновлення України потрібно понад 500 млрд доларів.

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