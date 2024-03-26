За його словами, Третя штурмова бригада за майже два місяці знищила 18 російських танків, натомість українські захисники не втратили жодного.

Командир 3 окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький повідомив, що за майже два місяці в районі Авдіївки воїни об'єднання знищили 2500 російських окупантів. Про це він сказав під час Київського безпекового форуму.

Полковник наголосив, що ситуація на цьому напрямку є непростою, проте є ознаки стабілізації на полі бою.

"Бійці роблять все можливе, щоб зупинити росіян під Авдіївкою. Ми зазнаємо великих втрат, але росіяни зазнають набагато більших втрат", - зауважив Білецький.

Відео дня

За його словами, за період дислокації на напрямку бригада також знищила 18 танків, захопила та ліквідувала понад 50 одиниць легкої бронетехніки.

"За цей же час наша бригада не втратила жодного танка, а втрати в особовому складі менші більш ніж у 10 разів", - додав командир.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко заявив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, адже РФ намагається просуватися на широкій ділянці фронту.

"Загалом прослідковується загальна тенденція, що ворог намагається реалізувати свій потенціал в перевазі живої сили, кількості боєприпасів і при цьому ворог активно накопичує і застосовує БПЛА різних типів", - зазначив він.

Також керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні країни. За її словами, в перервах між масованими обстрілами окупанти випускають балістику.

"Це розширення ворожого потенціалу, тобто вони дістають вже із своїх запасів те, що притримували, очевидно, на більш критичний день. Балістичними ударами або удари зброєю, яка здатна заходити по балістичній траекторії, зокрема, ракети "Онікс", "Циркон", ворог намагається завдати максимальної шкоди і довести, що захист ППО не спрацьовує", - пояснила вона.

Вас також можуть зацікавити новини: