У відомсті Британії підкреслили, що дії Росії дорого обходяться агресорам.

Російські окупанти продовжують бомбардування та обстріли "Азовсталі" в Маріуполі, попри заяви Кремля про "лише блокування" заводу.

Про це повідомляє британська розвідка.

"Росія намагатиметься повністю захопити "Азовсталь" до 9 травня, аби Путін мав хоч якийсь символічний успіх до дня перемоги", - наголошують у розвідці.

У відомсті Британії підкреслили, що дії Росії дорого обходяться агресорам. Під час спроб захопити "Азовсталь" окупанти втрачають як особовий склад, так і техніку.

"Досягнення в Маріуполі коштують російській армії значних втрат, і це зриває плани окупантів на півдні Донбасу", - зазначили у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

За його словами, триває вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, внаслідок чого там точаться важкі кровопролитні бої.

5 травня в "Азові" зазначили, що на території "Азовсталі" третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками, які знову порушили обіцянку стосовно евакуації цивільних.

В окремих районах "Азовсталі", за підтримки авіації, ворог відновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

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