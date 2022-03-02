Також серед втрат більш як 200 танків.

З початку вторгнення російських військ в Україну втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.

Крім цього:

85 артилерійських систем;

40 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);

9 засобів протиповітряної оборони (ППО)

30 літаків;

31 гелікоптер;

355 одиниць автомобільної техніки,

2 легкі швидкісні катери,

60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами;

3 безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня.

Міністр оборони України Резніков Олексій, доповідаючи про ситуацію в країні вранці 2 березня, зазначив, що характер подій змінюється. Противник все частіше відмовляється продовжувати наступ.

"Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ", - зазначив він.

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