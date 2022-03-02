Втрати противника наблизились до 6 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ / фото president.gov.ua
З початку вторгнення російських військ в Україну втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.
Крім цього:
- 85 артилерійських систем;
- 40 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);
- 9 засобів протиповітряної оборони (ППО)
- 30 літаків;
- 31 гелікоптер;
- 355 одиниць автомобільної техніки,
- 2 легкі швидкісні катери,
- 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами;
- 3 безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня.
Міністр оборони України Резніков Олексій, доповідаючи про ситуацію в країні вранці 2 березня, зазначив, що характер подій змінюється. Противник все частіше відмовляється продовжувати наступ.
"Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ", - зазначив він.