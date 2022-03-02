Втрати противника наблизились до 6 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ / фото president.gov.ua

З початку вторгнення російських військ в Україну втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.

Крім цього:

  • 85 артилерійських систем;
  • 40 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);
  • 9 засобів протиповітряної оборони (ППО)
  • 30 літаків;
  • 31 гелікоптер;
  • 355 одиниць автомобільної техніки,
  • 2 легкі швидкісні катери,
  • 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами;
  • 3 безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня.

Міністр оборони України Резніков Олексій, доповідаючи про ситуацію в країні вранці 2 березня, зазначив, що характер подій змінюється. Противник все частіше відмовляється продовжувати наступ.

"Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ", - зазначив він.

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