Наші сили оборони продовжують нищити техніку і сили ворога.

Сили оборони продовжили завдавати окупантам значних втрат, інформує Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Авіація сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один – по зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 2 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.

Ворог цієї доби також застосував чимало ракет для обстрілу територій України.

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Окупанти, зокрема, завдали 5 ракетних, 86 авіаційних ударів та 36 разів обстріляв з реактивних систем залпового вогню позиціяї наших військ та населені пункти.

Удари окупантів по Україні - останні новини

Вночі в небі над Україною було знищено 23 ударних БпЛА типу "Shahed", якими Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по українським містам. Є постраждалі серед цивільного населення.

Генштаб наголошує, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Раніше сьогодні оперативне командування "Південь" інформувало про нарощування присутності російських ракетоносіїв у Чорному морі. Так, на бойове чергування послідовно виведені підводний і надводний ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" в такому випадку може сягати 12 ракет.

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