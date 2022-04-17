Також було знищено, зокрема, понад 770 танків, 2 тис. бойових броньованих машин та 376 ворожих артилерійських систем.

Українські захисники знищили вже близько 20,3 тис. російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 17 квітня в особовому складі орієнтовно становлять близько 20 тис. 300 осіб.

Крім того, знищено 773 танки, 2 тис. 2 бойові броньовані машини, 376 артилерійських систем, 127 реактивних систем залпового вогню, 66 засобів протиповітряної оборони, 165 літаків, 146 гелікоптерів, 1 тис. 471 одиниця автомобільної техніки, 8 кораблів/катерів, 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами та 148 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також українська армія знищила 27 одиниць спеціальної техніки та 4 пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів/тактичних ракетних комплексів.

Дані уточнюються, додали у Генштабі.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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