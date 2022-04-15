Російські танки буквально перетворюються на феєрверк.

Щодня українські військові з неба і з землі знищують ворожу російську техніку.

Так, бойовий підрозділ "Аеророзвідка" показав, як знищує ворожі танки Т-72.

Для знищення ворожих танків використовують дрони R18. З їх допомогою на техніку окупантів скидають боєприпаси, які і виводять з ладу танки російських загарбників.

Зазначимо, що українські військові активно використовують БПЛА R18. З їх допомогою на окупантів скидають некеровані кумулятивні боєприпаси РКГ-1600, які виготовляються на заводі "Маяк". Боєприпаси, до слова, створюються на основі протитанкової гранати РКГ-3.

Раніше повідомлялося, що ВСУ знищили цілу колону ворожої техніки, що прямувала в Ізюм.

До слова, детальніше про втрати РФ в Україні можна читати за посиланням.

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