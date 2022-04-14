Також було знищено 144 гелікоптери.

Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення російської армії знищили 160 ворожих літаків. Втрати окупантів сягають вже майже 20 тисяч особового складу.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 квітня орієнтовно становили:

особового складу - близько 19 тис. 900 осіб (на 100 більше, ніж учора - УНІАН),

танків ‒ 753 одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 968,

артилерійських систем – 366,

реактивних систем залпового вогню - 122,

засоби ППО - 64,

літаків – 160, гелікоптерів – 144,

автомобільної техніки – 1 тис. 437 одиниць,

кораблів/катерів - 7 одиниць,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134,

спеціальної техніки - 25 одиниць і пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ 15-й раз успішно вдарили по Чорнобаївці. Радник глави ОП Арестович показав знищення складів боєприпасів на відео.

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