Наші захисники знищили 753 танки / фото REUTERS
Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення російської армії знищили 160 ворожих літаків. Втрати окупантів сягають вже майже 20 тисяч особового складу.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 квітня орієнтовно становили:
- особового складу - близько 19 тис. 900 осіб (на 100 більше, ніж учора - УНІАН),
- танків ‒ 753 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 968,
- артилерійських систем – 366,
- реактивних систем залпового вогню - 122,
- засоби ППО - 64,
- літаків – 160, гелікоптерів – 144,
- автомобільної техніки – 1 тис. 437 одиниць,
- кораблів/катерів - 7 одиниць,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134,
- спеціальної техніки - 25 одиниць і пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ 15-й раз успішно вдарили по Чорнобаївці. Радник глави ОП Арестович показав знищення складів боєприпасів на відео.