Від трьох Т-72 майже нічого не залишилося.

Українські військові показали, як за допомогою ударних дронів знищували танки російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Аеророзвідки у Facebook.

Зокрема, на кадрах видно підрив трьох танків.

"Як за допомогою дронів R18 нищимо російські танки Т-72", - йдеться в описі до відео.

Т-72 "Урал" - це основний бойовий танк, розроблений в СРСР і прийнятий на озброєння радянської армії у 1973 році. Такі танки масово постачались росіянами незаконним військовим формуванням на Донбасі під час бойових дій 2014-2015 років. Різноманітні модифікації Т-72 активно використовуються ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну й у 2022 році.

Раніше УНІАН показував, як українські десантники знищили танкову колону окупантів, а Сили спеціальних операцій підірвали міст з російською технікою, що прямувала до Ізюму.

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