ЗСУ продовжують вибивати рашистів з української землі.

Українські війська ліквідували вже близько 24,9 тис. російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, втрати противника з 24 лютого по 6 травня становлять: 1 тис. 110 танків (плюс 8 за добу), 2 тис. 686 бойових броньованих машин (35 за добу), 502 артилерійські системи (3 за добу), 171 реактивна система залпового вогню (2 за добу), 83 засоби ППО, 199 літаків (3 за добу), 155 гелікоптерів, 1 тис. 926 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (19 за добу), 11 кораблів/катерів (1 за добу), 324 безпілотники оперативно-тактичного рівня (12 за добу), 38 одиниць спецтехніки та 90 крилатих ракет (1 за добу).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, напередодні росіяни втратили контроль над кількома населеними пунктами на півдні.

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