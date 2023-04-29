Ймовірно, у травні ЗСУ ліквідують 200-тисячного окупанта.

Російські втрати в Україні успішно перетнули позначку в 190 тисяч ліквідованих окупантів. Тільки за останню добу українські захисники успішно демілітаризували 580 російських солдатів, повідомляє Генштаб.

Втрати ворога у військовій техніці за вчорашній день склали:

3 танки (всього-3697),

3 бойові броньовані машини (7184),

3 артилерійські системи (2908),

4 безпілотники оперативно-тактичного рівня (2471),

21 крилата ракета (932),

17 автомобілів (5836),

2 одиниці спеціальної техніки.

Решту втрат ворога дивіться в інфографіці.

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Ситуація на фронті

За даними Генштабу, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу там відбито 48 атак.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що у росіян є деякі успіхи в Бахмуті. Зокрема агресор посилює тиск на трасу Т0504 Костянтинівка – Часів Яр – Бахмут. Також російські війська просунулися до Бахмутського індустріального коледжу на південному заході міста.

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