Також ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Кам’янки.

Росіяни знову намагалися штурмувати територію Вуглегірської ТЕС та селище Покровське на Донеччині, проте ЗСУ змусили окупантів відійти.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка та Малі Щербаки. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Кам’янки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, росіяни останні тижні постійно проводять штурми Вуглегірської ТЕС. Так, напередодні російські окупанти вели штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС, але безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що впродовж 90 днів росіяни просунулися на Донбасі всього на 9-16 км, це не дуже багато. За його словами, бойові дії на Донбасі дуже інтенсивні та характеризуються великим насильством.

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