Збройні сили України підвтердили ураження російської авіабази "Ханская", яка знаходиться за шість кілометрів від міста Майкоп (Республіка Адигея).

У Telegram-каналі Генерального штабу зазначається, що в операції були задіяні Служба безпеки України, Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій. Під ударом опинився склад боєприпасів, який зберігався на території військового об’єкта:

"В районі цілі відмічалася робота ворожої протиповітряної оборони, зафіксовано займання. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється".

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