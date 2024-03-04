Він мріяв про захоплення "исконно русских земель".

На війні в Україні ліквідували начальника розвідки російської бригади "Еспаньйола" В'ячеслава Суботіна (позивний "Выходной").

Про це повідомив кореспондент пропагандистського телеканала RT Іван Полянський. За його словами, окупант загинув на війні в Україні в неділю, 3 березня. "Обставини з'ясовуються", - написав він.

Ліквідований загарбник вів свій канал у Telegram, де називав українські міста і селища "споконвіку російськими землями" і обіцяв "іти до кінця". У мережі пишуть, що його ліквідували на Донбасі під час виконання бойового завдання.

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В одному з інтерв'ю він говорив, що війна завершиться 2023 року перемогою Росії: "Ми перевиховаємо русофобію, і на наших землях правитиме справжній господар, російська людина".

"Еспаньола" - це російське військове формування, в якому воюють радикальні фанати російських футбольних клубів.

Втрати Росії в Україні: останні новини

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 416 800 осіб.

У британській розвідці вважають, що в лютому окупаційна армія втрачала за добу вбитими і пораненими 983 людини. Загальні втрати вони оцінюють у понад 355 тисяч загарбників.

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