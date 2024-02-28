Також за минулу добу ще 11 окупантів були взяті в полон.

За минулу добу на Таврійському напрямку було знищено 561 російського окупанта та 38 одиниць їхньої техніки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що в операційній зоні ОСУВ Таврія ворог за минулу добу завдав 31 авіаудар, провів 66 бойових зіткнень та здійснив 1093 артобстріли.

За його словами, наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Тарнавський поінформував, що загальні втрати росіян у живій силі склали 561 особу.

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"Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби становлять 38 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 2 артсистеми, 1 засіб ППО, 19 автомобілів. Також Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт ворога. Нейтралізовано або збито 358 БпЛА різних типів", - зазначив він.

Також, Тарнавський повідомив, що за минулу добу ще 11 окупантів були взяті в полон.

Ситуація на фронті станом на 28 лютого - останні новини

За даними Генштабу, протягом доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що після захоплення Авдіївки у російських окупантів виникла ейфорія, вони продовжують штурмувати позиції Сил оборони майже цілодобово. Водночас він підкреслив, що після збиття російських літаків, ворог відчутно зменшив кількість скидань керованих авіабомб, а їхні літаки перебувають подалі від лінії зіткнення.

Колишній командир роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Євген Дикий зауважив, що на Авдіївському напрямку ситуація "дуже загрозлива". Відповідаючи на запитання щодо Авдіївки, та чи вдасться зупинитися ворога по лінії Бердичі - Орлівка - Тоненьке, Дикий зауважив, що військові роблять там усе можливе.

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