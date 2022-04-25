У нашій країні, зокрема, ліквідовані десятки росгвардійців, з'ясували журналісти.

В Україні з початку війни з Російською Федерацією знищено понад 300 офіцерів РФ, зокрема, заступника командувача Чорноморським флотом та двох генерал-майорів.

Ліквідовано не менше 500 солдатів, які входили в найбільш боєздатні з'єднання, - спецназівців, морпіхів, десантників, пише російське інтернет-видання "Медиазона", яке разом з командою волонтерів вивчило понад 1 700 публікацій про знищення російських військових на українській території.

За його даними, зокрема, великих втрат зазнали костромські та псковські десантники, які воювали на сході України у 2014-му.

"...На полі бою опинилися і ті, в чиї завдання взагалі не входить війна на чужій території: вбито понад 70 бійців Росгвардії...", - наголошується в матеріалі.

Журналісти дізналися, що в Україні також ліквідовано семеро вертолітників і не менше ніж 20 льотчиків. Крім того, стало відомо, що більшість ліквідованих росіян - зовсім молоді люди з небагатих регіонів РФ.

"...69 з них було не більше 19 років... деякі, ймовірно, були строковиками", - йдеться в статті.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Херсоні, Львові, Вінниці, Одесі та Маріуполі.

Захисники України давали гідну відсіч противнику. У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що у нашій країні вже знищено близько 21,9 тис. окупантів.

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