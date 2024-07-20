ЗСУ знищили 15 ББМ, 7 танків та 22 артсистеми росіян за добу, - Генштаб

Втрати Росії у живій силі перевищили 565 тисяч осіб.

Минулої доби,19 липня, Збройні сили України ліквідували 990 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України вже досягли 565 610 солдат. Крім того, Сили оборони знищили багато ворожої техніки на полі бою, зокрема:

танків ‒ 8257 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 15917 (+15);

артилерійських систем – 15542 (+22);

РСЗВ – 1121 (+1);

засоби ППО ‒ 895 (+1);

літаків – 362 (+1);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12350 (+34);

крилаті ракети ‒ 2401 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 20968 (+59);

спеціальна техніка ‒ 2607 (+14).

Попри це, росіяни продовжують бойові дії.

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Основне поповнення російської армії на Харківському напрямку фронту в Україні зараз відбувається за рахунок стрілецьких батальйонів. Підрозділу передають батальйон піхотинців і по черзі хвилями відправляють на штурмові завдання. Головне - добігти до певних позицій хоч комусь.

Російські загарбницькі сили можуть спробувати закріпитися на правому березі Дніпра, щоб добитися медійного ефекту. Такі спроби серйозно не загрожують Силам оборони, оскільки вони тримають цю ділянку під вогневим контролем.

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