Українські пілоти вдарили по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки РФ.

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділами ракетних військ уражено п'ять артилерійських засобів та один зенітно-ракетний комплекс противника.

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Крім того, в Генштабі поінформували, що за добу ворог завдав два ракетних, 29 авіаційних ударів, здійснив 14 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Війна в Україні - ситуація на фронті 9 вересня

Як повідомляв УНІАН, упродовж доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту.

Так, на Лиманському напрямку наші захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового. На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

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