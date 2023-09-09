Авіація Сил оборони упродовж доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
"Протягом доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що підрозділами ракетних військ уражено п'ять артилерійських засобів та один зенітно-ракетний комплекс противника.
Крім того, в Генштабі поінформували, що за добу ворог завдав два ракетних, 29 авіаційних ударів, здійснив 14 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Війна в Україні - ситуація на фронті 9 вересня
Як повідомляв УНІАН, упродовж доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту.
Так, на Лиманському напрямку наші захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового. На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки.
На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.