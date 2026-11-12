Більше, ніж США у В'єтнамі: Рютте розкрив приголомшливі втрати Росії в Україні

На тлі невдач на фронті, Путін намагається зламати дух звичайних українців.

Останнім часом Росія втрачає в Україні понад 40 000 військових убитими та пораненими. Про це під час виступу на Форумі атлантичного майбутнього заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, порівнявши ці втрати з кількістю загиблих американців у Вʼєтнамі.

"США за 14 років у В'єтнамі втратили 56 000 військових. Тут за один місяць Росія втратила 40 000 загиблих або тяжко поранених. А в жовтні, за попередніми даними, це число могло зрости до понад 50 000. 50 000 за один місяць", – прокоментував Рютте.

Він додав, що на тлі невдач на фронті, Путін намагається зламати волю України до боротьби, атакуючи цивільне населення.

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"Він обстрілює українські міста ракетами та безпілотниками, намагаючись знищити критично важливу інфраструктуру, поки ми наближаємося до зими", – додав Рютте.

Генсек НАТО зауважив, що РФ також посилює свою диверсійну діяльність у Європі. Рютте наголосив, що метою Кремля є спроба дестабілізувати західні суспільства та зірвати підтримку України. Для цього окупанти використовують підпали, інциденти з дронами, кібератаки та інші зловмисні дії.

"Але давайте будемо відвертими. Він зазнає невдачі. За кожну гібридну атаку Росії проти наших країн, ми надсилаємо Україні більше підтримки. Члени НАТО швидко збільшують інвестиції в оборону, щоб розширити збройні сили та продовжити захищати кожен сантиметр території союзників", – наголосив Рютте.

Втрати Росії в Україні: що відомо

Нагадаємо, в жовтні РФ зазнала рекордних втрат у війні проти України. За даними українського Генштабу, Сили оборони ліквідували чи важко поранили 54 400 окупантів. Попри це, зазначають аналітики з Інституту вивчення війни, росіяни продовжують втрачати більше територій України, ніж їм вдається захоплювати. За даними експертів, за жовтень загарбникам вдалося окупувати лише 139,85 кв. км, при цьому втративши 167,14 кв. км території в Україні.

Тим часом Bloomberg відзначає, що за час повномасштабної війни вже 11 тис. іноземців в складі російської армії були вбиті на війні в Україні. Кількість втрат іноземців в лавах російської армії з кожним місяцем зростає. Зокрема з кінця 2025 року почала різко зростати кількість вбитих з Колумбії, Кенії та Нігерії.

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