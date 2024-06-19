Знищено майже 50 артилерійських систем, а також іншу техніку противника.

За добу в Україні російські окупанти втратили 1130 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали близько 529750 (+1130 за добу).

Також знищено минулої доби багато ворожої техніки, зокрема, тільки 48 артилерійських систем (від початку повномасштабного вторгнення -14007).

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За даними Генштабу ворог втратив:

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34 за добу),

танків ‒ 7984 (+10) ,

бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12) ,

засоби ППО ‒ 857 (+4),

автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47),

спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).

Від початку повномасштабного вторгнення також ворог втратив: РСЗВ – 1104 одиниць, літаків – 359, гелікоптерів – 326, крилаті ракети ‒ 2297, кораблі /катери ‒ 28, підводні човни – 1

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