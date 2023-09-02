Уражено, зокрема, кілька районів зосередження особового складу ворога.

Втрати ворога на сьогоднішній день зросли - протягом минулої доби Збройні сили України завдали ударів по військовій техніці та складах боєприпасів російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У Генштабі нагадали, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Водночас авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, три склади боєприпасів та одну радіолокаційну станцію противника", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 1 вересня 2023 року становлять приблизно 263 тисячі 490 осіб.

Війна в Україні триває - ось які новини варто прочитати

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія перекидає свої малонавчені дивізії на схід України, щоб звільнити резерви, які зараз перебувають на передовій в Луганській області, і передислокувати їх для захисту від українського контрнаступу на півдні України.

Аналітики Інституту зауважують, що це свідчить про те, що безпосередня загроза українського прориву на півдні досить серйозна.

Вас також можуть зацікавити новини: