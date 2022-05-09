Артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили кілька машин супротивника.
Відео знищення техніки супротивника 79-а бригада опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
На ролику видно, як ворожі машини вибухають та горять.
"…Як би окупанти не намагалися сховати від нас свою техніку, ми все одно знаходимо її та чітко наводимо артилерію", - зазначив командир підрозділу безпілотників.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім обстрілював цивільних у низці населених пунктів.
Наші воїни давали ворогові гідну відсіч. Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 9 травня в українській державі знищили близько 25,6 тис. супротивників, а також багато техніки, в тому числі 2 тис. 764 бойових броньованих машин, 1 тис. 145 танків, а також 1 тис. 970 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.